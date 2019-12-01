В Иркутской области России, врач бригады скорой помощи, приехав на вызов к ребенку, начала искать возможный диагноз в Интернете.

Видео со всем происходящим сняла мать младенца, передает телеканал НТВ.

На этих кадрах видно, что женщина сидит со смартфоном и зачитывает комментарии офтальмологов. По ее словам, можно предположить, что она просматривала обсуждения в интернет-форуме. Рядом с ней лежит грудной ребенок, который, видимо, и нуждался в медицинской помощи. Примечательно, что врач с трудом произносит слово «сукровица».



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