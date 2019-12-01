Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди написал заявление об отставке из-за продолжающихся антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде. Об этом сообщает Aljazeera.

На сегодня запланировано заседание парламента Ирака, на котором чиновники будут принимать решение касательно Махди путем голосования.

Minval.az