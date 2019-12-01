На сегодня запланировано заседание парламента Ирака, на котором чиновники будут принимать решение касательно Махди путем голосования.
Дата: 2019/12/01 10:15
Раздел: Мир
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