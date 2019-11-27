Американский президент Дональд Трамп поделился в своем аккаунте в Twitter отредактированным снимком, на котором он предстал в образе главного героя фильма «Рокки». Никак комментировать это изображение глава Белого дома не стал.

Ранее он уже публиковал в соцсети коллажи и отредактированные фото, которые были созданы его консервативными сторонниками.

Трамп разместил это фото спустя час после того, как приехал в гольф-клуб во Флориде. Во вторник американский лидер вместе со своей семьей отправился в поместье в Палм-Бич, чтобы отметить День благодарения.

Актер Сильвестр Сталлоне, который сыграл в кино роль Рокки, весной прошлого года посетил Белый дом. Тогда Трам помиловал посмертно темнокожего боксера Джека Джонсона, который был осужден более века назад.

Minval.az