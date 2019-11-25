Экс-министр здравоохранения Али Инсанов объявил о создании партии «Право и справедливость» (ППС).

«Мы приняли решение сформировать оргкомитет из 15 человек. Путем голосования, Али Инсанов единогласно был избран председателем оргкомитета, Рашад Аббаслы – секретарем», — написал Инсанов на своей странице в Facebook.

В частности, в оргкомитет вошли бывший посол Азербайджана в Пакистане и Молдове Исфендияр Вахабзаде, бывший директор школы номер 23 Галиба Будагова, экс-глава Масаллинского районного суда Мирадалят Талышханов и др.

73-летний Али Инсанов наряду с другими высокопоставленными чиновниками был арестован осенью 2005 года по подозрению в подготовке государственного переворота. Позднее дело об участии в госперевороте было выделено в отдельное делопроизводство, в 2007 году экс-министр был осужден на 11 лет лишения свободы за хищение в крупных размерах и взяточничество.

Minval.az