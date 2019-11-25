Генеральная прокуратура Армении направила ходатайство в Генпрокуратуру России об экстрадиции бывшего депутата парламента Левона Саркисяна («Алрахаци Левик»), передает Sputnik Армения.

22 ноября стало известно, что сотрудники полиции Армении при поддержке российских коллег обнаружили и задержали Саркисяна в Зеленограде.

Как сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook, в результате координации двух ведомств российская сторона удовлетворила ходатайство и арестовала Саркисяна на 40 дней.

Саркисян – фигурант уголовного дела, которое было возбуждено в связи с нападением на особняк бывшего главы таможенной службы Армении Армена Аветисяна 11 лет назад. Он обвиняется по пункту 1 и 2 части 3 статьи 175 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) и части 2 статьи 223 (создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе) Уголовного кодекса Армении.

Саркисян был депутатом парламента Армении в 1999-2007 годах. В мае этого года генпрокурор Артур Давтян отмечал, что, по версии следствия, охрана экс-депутата участвовала в разгоне митингов в марте 2008 года.

Minval.az