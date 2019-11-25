Мэттью Перри, который в августе этого года отпраздновал свой уже 50-ый день рождения, за свою жизнь так и не был ни разу женат. Хотя подружек у него было более, чем достаточно. И среди них числились такие красотки, как Рене Зеллвегер, Нив Кэмпбелл, Ясмин Блит. У него даже был в середине 90-х роман с Джулией Робертс. Однако ни одна из этих историй не увенчалась браком. И недавно один из приятелей Перри объяснил, что мешало Мэттью построить семью. Об этом друг актера рассказал в интервью изданию US Weekly, пишет «7Дней».

Как выяснилось, Перри всю свою жизнь был безответно влюблен. Собственно говоря, его чувство живо еще и сейчас. Просто он давно потерял надежду на взаимность. Оказывается, Перри уже больше 20 лет отчаянно влюблен в свою коллегу по съемкам в «Друзьях» —Кортни Кокс! Однако за все эти годы ему так и не удалось покорить сердце актрисы. Она рассматривала его только как друга. Кортни за это время успела побывать замужем, родить дочку и развестись. А сейчас у Кокс серьезный продолжительный роман с рокером Джонни Макдэйдом. Что же касается Перри, то он пытался забыть свою любимую, заводя романы с другими женщинами, но из этого не получалось ничего хорошего…

Между прочим, после признания приятеля Перри, фанаты получили ответ на мучивший всех вопрос: почему на опубликованном недавно Кортни совместном фото с Мэттью, актер выглядит просто другим человеком? Кажется, что его глаза просто светятся от счастья, да и выглядит он, как минимум, лет на пять моложе чем на других своих совсем недавних снимках. Заметим, что уже после публикации этого фото, неожиданно стало известно, что всем шестерым актерам из «Друзей» — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Мэтту Леблану, Дэвиду Швиммеру и Мэттью Перри наконец-то удалось собраться вместе для пока что безымянного совместного проекта. А ведь вплоть до недавнего времени Перри категорически отказывался от этого. Не иначе, как его удалось уговорить именно его любимой — Кортни — во время того совместного ланча, во время которого было сделано заинтриговавшее фанатов фото.

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