Московские полицейские устроили погоню с перестрелкой. Так правоохранители задерживали на МКАД угонщика автомобиля, передает Газета.ру.

«Около 12:00 мск в районе 35 км МКАД полицейские организовали преследование ВАЗ-2107, который был в розыске. На законные требования полицейских остановиться водитель автомобиля не реагировал <…> в результате чего было принято решение произвести выстрелы из табельного оружия», — рассказали ТАСС в московском главке МВД.

По информации Telegram-канала «112», полицейские выстрелили в сторону нарушителя не менее восьми раз. Вместе с тем проект Baza сообщает о том, что задержанным оказался уроженец Азербайджана. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии. В результате мужчину задержали, окружив его. При этом никто не пострадал.

Во время погони он якобы протаранил несколько других машин. Хозяин угнанной легковушки рассказал изданию «Подъем», что не запирал ее из-за поломанного замка, а пропажу обнаружил только на утро.

«Я оставил машину на площадке у магазина. Замок там поломан, она то закрывается, то не закрывается. Ключи у меня с собой были, как он завел машину, я не знаю. Но утром я подхожу, а машины нет. Подошел к охранникам, сначала думали, может быть, эвакуатор забрал. Но все машины стоят, а моей — нет. Потом уже через камеры увидели. Я сразу позвонил полицейским», — рассказал мужчина. При этом он отметил, что не знаком со злоумышленником.

Незадолго до этого сотрудники ДПС были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить угонщиков. Нарушителей, которые пытались оторваться от полицейских на «ВАЗ-21099», пытались остановить два отряда постовой службы. При этом водитель легковушки грубо нарушал правила дорожного движения и не обращал внимания на требование остановиться. Из-за того, что водитель автомобиля подвергал опасности других людей, инспектор службы решил открыть огонь. Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем трижды выстрелил по колесам легковушки. После чего злоумышленники были остановлены.

«Автомобилем управлял гражданин 1999 г.р., в качестве пассажиров находились двое мужчин 1992 г.р. и 1994 г.р. При задержании молодые люди оказали сотрудникам ДПС сопротивление, в результате чего полицейский получил травмы и обратился за медпомощью», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичной полиции.

В ведомстве отметили, что задержанные ехали на угнанном ранее автомобиле. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Расследование инцидента продолжается.

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