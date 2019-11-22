ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», готовивших почву для свержения власти и создания так называемого «всемирного халифата», сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«В рамках проведенной специальной операции на территории города Москвы, республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что они формировали в регионах России сетевые закрытые террористические структуры, решали задачи по финансовому обеспечению противоправной деятельности, распространяли среди жителей террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман.

«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, при задержании у преступников обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации.

«Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

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