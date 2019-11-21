Турции необходимо «избавиться» от российской системы противоракетной обороны С-400, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что закупки ЗРК из РФ угрожают безопасности всей страны, и для нормализации отношений с Вашингтоном Анкаре необходимо отказаться от их использования.

— Они знают, что у них есть выбор двигаться вперед, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400, — отметил чиновник, подчеркнув, что санкции против Турции по-прежнему возможны.

Minval.az