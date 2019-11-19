Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве отметили, что заявление турецкого МИД может привести к обострению ситуации в регионе. В Москве считают, что Россия в полной мере выполнила обязательства по отводу курдов от границы с Турцией. Конашенков подчеркнул, что для нормализации обстановки перебрасываются дополнительные силы военной полиции и разворачиваются полевые госпитали, в которых получают помощь местные жители.

18 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова к возобновлению операции в Сирии, если Россия и США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности. По его словам, Москва и Вашингтон «на сегодняшний день не выполнили» свои обещания.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.

22 октября лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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