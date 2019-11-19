Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян выступил с сенсационным заявлением, говоря о роли России в карабахском урегулировании и поддержке Москвой своего сателлита.

Багрямян в интервью армянским СМИ заявил, что намерен вскоре приступить к написанию мемуаров. Говоря об отношениях с бывшим премьер-министром РФ Егором Гайдаром в период своего премьерства, Грант Багратян заявил, что Гайдар вначале 90-х сделал многое для Армении и его вклад неоценим.

«Например, когда летом 1992 года мы терпели поражение, не было выхода, враг вошел в Гандзасар, все рушилось, я еще не был премьер-министром и, кажется, уже было решение, что они (азербайджанцы) войдут в Степанакерт (Ханкенди ­– прим. «Минвала»), а потом сядем, поговорим. У азербайджанцев были воздушные силы, а у нас не было. Уже потом, в 1993 году, когда я стал премьером, мы в течение двух недель создали эффективную противовоздушную оборону. Против этой воздушной силы нужно было бороться, и мы получили возможность вести воздушную бой в Мартакертском (Агдере – прим. «Минвала») районе. Я не хочу сейчас говорить больше. Именем Гайдара нужно назвать одну из лучших улиц этого города и в Степанакерте (Ханкенди ­– прим. «Минвала») тоже. Я надеюсь, уверен, что это произойдет. Если бы не было бы Гайдара, не было бы Карабаха», — сказал Грант Багратян.

Он также отметил, что при поддержке Егора Гайдара удалось «восстановить баланс на поле боя, дало шанс бороться и победить Азербайджан», следовательно, руководство Армении должно сделать все, чтобы сохранить светлую память о Гайдаре.

Minval.az