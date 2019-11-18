Португальский футболист Криштиану Роналду решил в неформальной обстановке попросить прощения у партнеров по туринскому «Ювентусу».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Sport Mediaset, Роналду организовал для команды специальный ужин.

Поводом для извинений стало поведение нападающего в ходе матча Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве и встречи чемпионата Италии с «Миланом» в Турине. Недовольный своими заменами, Роналду, вопреки нормам, отказался пожимать руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри. Во втором случае португалец бросил в адрес тренера фразу «Уходи прочь» и покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.

В матче против «Локомотива» футболисты «Ювентуса» выиграли со счетом 2:1, против «Милана» — 1:0, забив победные мячи, что характерно, после ухода Роналду.

Ужин с извинениями от Роналду должен пройти перед гостевым матчем чемпионата Италии против «Аталанты» (23 ноября).

Minval.az