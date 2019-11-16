По сравнению с американскими истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II перспективный российский Су-57 оказывается проще и эффективнее, заявил РИА Новости генерал-майор Владимир Попов.

«Если рассматривать американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35, то первый из них очень дорогой и трудоемкий, и США частично даже выводят его из эксплуатации. Им нужно восстанавливать некоторые технологии, дорабатывать его. А F-35 получился интеллектуально очень загруженным, но в пилотажном отношении еще достаточно слабым и, наверное, не в полной мере отвечает самолетам пятого поколения», — сказал военный летчик.

Как отмечает генерал-майор, Су-57 способен летать со сверхзвуковой скоростью в бесфорсажном режиме, отличается высокой маневренностью, укомплектован современными системами вооружения и может вести бой в режиме сверхзвукового полета.

Таким образом Попов отреагировал на публикацию китайского портала Sina, в которой заявлялось, что возможности Су-57 могут вызвать зависть у США.

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