В России запретили посуточную сдачу квартир. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведеым, размещено на портале правовой информации.

Cогласно документу, вводится запрет на использование жилого помещения для оказания гостиничных услуг. Это же касается и хостелов.

Также запрещено размещать в квартирах промышленные предприятия и религиозные организации (если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и религиозных объединениях»).

Однако жилое помещение разрешено использовать для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.

Minval.az