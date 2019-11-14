Спикер сената Казахстана (верхней палаты парламента) Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Ереван.

Казахстанская делегация во главе с Назарбаевой прибыла в Ереван по приглашению председателя национального собрания Армении Арарата Мирзояна, сообщили в пресс-службе палаты.

В рамках визита Назарбаева проведет встречи с председателем национального собрания Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

Стороны также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития межпарламентских отношений, передает Спутник-Казахстан.

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