Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. Об этом он рассказал в интервью американской газете The New York Times.

По словам олигарха, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое. «Они (Россия — прим.) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал Коломойский, комментируя тему внешнеполитической конфронтации между Москвой и Киевом.

Он также добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях. «Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы (Соединенные Штаты — прим.) заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», — отметил украинский миллиардер.

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