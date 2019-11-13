Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно заявления посольства Украины в Армении.

Посольство Украины в Армении 11 ноября на своей странице в Facebook «обратило внимание на распространенные некоторыми СМИ сообщения о том, что группа граждан Армении совершила очередной незаконный визит на территорию временно оккупированной Россией Автономной Республики Крым».

«В этой связи хотелось бы напомнить, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность – в соответствии с законодательством Украины», – указали в посольстве.

«Армения привержена своим международным обязательствам и никогда не ограничивает свободное передвижение своих граждан, что является основополагающим правом человека.

В случае необходимости МИД выступает с советами относительно путешествий, что обусловлено вопросами безопасности», – отметила Нагдалян.

Minval.az