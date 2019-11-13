Депутат украинской фракции Оппозиционная платформа – за жизнь Илья Кива устроил сомнительное «шоу» в Верховной Раде — ходил по залу в резиновой маске Джокера, известного киноперсонажа из саги о Бэтмене, пишет Korrespondent.net.

Инцидент произошел в тот момент, когда в Раде приносил присягу новый депутат Сергей Рудик.

На поведение нардепа отреагировал спикер Дмитрий Разумков, который сказал: «Уважаемые коллеги, а можно не превращать Верховную Раду в непонятно что? Я не понимаю, что это за народный депутат… А можно снять маску? Спасибо…»

После этого Кива, сняв маску, подошел к президиуму и положил маску на трибуну со словами: «То, что следит за вами и то, что вас контролирует».

На это Разумков ответил: «Мы не боимся резиновых масок». На что нардепы ответили смехом и аплодисментами.

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