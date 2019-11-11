Мессенджер WhatsApp проводит массовые блокировки пользователей.
Юзеры сообщают о том, что их забанили без возможности возобновить пользование программой.
Согласно официальному комментарию представителей WhatsApp, все пользователи состояли в группах со «злонамеренными» названиями и нарушили правила сервиса, передает портал «Korrespondent.net».
Попасть под банн можно изменив название публичной группы на такое, которое считается администраторами WhatsApp «плохим».
Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, придется использовать новый телефонный номер.