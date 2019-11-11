Мессенджер WhatsApp проводит массовые блокировки пользователей.

Юзеры сообщают о том, что их забанили без возможности возобновить пользование программой.

Согласно официальному комментарию представителей WhatsApp, все пользователи состояли в группах со «злонамеренными» названиями и нарушили правила сервиса, передает портал «Korrespondent.net».

Попасть под банн можно изменив название публичной группы на такое, которое считается администраторами WhatsApp «плохим».

Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, придется использовать новый телефонный номер.

Minval.az