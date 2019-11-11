Перемены, произошедшие после смены власти в Армении, придали новую динамику армяно-российским отношениям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник на встрече в Ереване с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Я неоднократно встречался с президентом, председателем правительства Российской Федерации. У нас была возможность принять в Армении президента и премьер-министра России. В наших отношениях достигнута новая динамика», — отметил Пашинян. «У нас имеется договоренность о том, что в будущем году состоится мой официальный визит в Россию, а также официальный визит в Армению президента России Владимира Путина», — напомнил он.

Глава правительства Армении также отметил, что прошедшее в Ереване 1 октября заседание Высшего Евразийского экономического совета «стало беспрецедентным по своим масштабам мероприятием».

Премьер подчеркнул и успешное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. «Мы надеемся, что в этом году объем товарооборота составит $2 млрд, и это очень серьезный показатель. Это создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития наших союзнических и партнерских отношений», — подчеркнул Пашинян.

Minval.az