Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

«Абубакар Нурмаготаптап. Теперь мы знаем еще одного человека, который убегает. Вечный неудачник», — написал Макгрегор, однако позднее удалил записи, передает онлайн-издание «Лента.ру».

Абубакар Нурмагомедов проводил дебютный бой в UFC на турнире в Москве 9 ноября. Двоюродный брат чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова проиграл немцу Давиду Заваде. Россиянин допустил ошибку и позволил сопернику провести удушающий прием. В итоге немец заставил соперника сдаться.

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