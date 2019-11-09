Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 27 человек во время акций в Батуми и Тбилиси, участники которых выступали против премьеры нашумевшего фильма про двух танцоров нетрадиционной ориентации.

Фильм Левана Акина «А потом мы танцевали» (Then We Danced) — совместная продукция грузинской компании Takes Film и шведской French Quarter Film. Он представлен Швецией на соискание премии американской киноакадемии «Оскар».

Премьера уже состоялась на Каннском фестивале, где картина заняла седьмое место в десятке лучших фильмов. Разрешение на показ фильма получили более 20 стран.

Радикалы из ультранационалистической организации «Грузинский марш», священнослужители и их сторонники устроили в пятницу вечером у кинотеатрах в Тбилиси и Батуми акции, с целью сорвать премьеру фильма. Митингующие пытались прорвать полицейский кордон и штурмовать здания кинотеатров, в результате чего произошли столкновения и потасовки с правоохранителями. Радикалы кидали в сторону полицейских бутылки и взрывали пиротехнику. Акции прекратились только в ночь на субботу.

«Всего задержаны 27 человек за хулиганство и неповиновение патрульной полиции, 24 из них в Тбилиси, 3 — в Батуми», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что правоохранители сумели обеспечить порядок и безопасность и премьера фильма состоялась в назначенное время во всех кинотеатрах.

Minval.az