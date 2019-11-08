Директор центра культуры, где должен был состояться спектакль, как говорит режиссер, испугалась сатирического памфлета, сообщает «Эхо Москвы». Директор Центра культуры «Сцена» сказала, что не может рисковать. Спектакль «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь» показывать на сцене государственного учреждения, по ее словам, нельзя.

Как рассказал режиссер Александр Таттари, руководитель центра Анжелика Петрова объяснила, что у нее есть сотрудники, а у них – семьи и ипотека. Показ должен был состояться завтра днем в рамках международного театрального фестиваля любительских театров «Молодые-молодым». Таттари написал у себя в Facebook, что их молодежный театр-студия прошел предварительный отбор по полной видеозаписи, аннотации и фото. И получил официальное приглашение. Однако в среду ему позвонила директор центра и предупредила, что запрещает выступление.

Теперь Петрова, со слов режиссера, собирается наказать тех сотрудников, кто отобрал постановку на фестиваль. Хотя именно ее подпись стоит на приглашении. В доказательство этого Таттари опубликовал фотографию официального письма и афиши фестиваля.

Сейчас в группе центра «Сцена» в сети Вконтакте на фестивальной афише спектакля-памфлета по мотивам известной сказки Джанни Родари нет.

В самом центре ситуацию пока не комментировали.

Minval.az