Спецслужбы РФ, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«В текущем году во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур. Задержаны 138 боевиков», — сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Он добавил, что с мая по октябрь на пограничный контроль поставили более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям.

Совместно с КГБ Белоруссии был пресечен канал незаконной поставки оружия, изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов. Кроме того, спецслужбы России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана изъяли из оборота «значительное количество наркотических и психотропных веществ» и накрыли несколько лабораторий по производству наркотиков, сообщил Бортников.

Minval.az