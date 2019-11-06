Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые могли «оскорбить чью-то честь». Об этом говорится в сюжете телеканала «Грозный», вышедшем 5 ноября.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится,» — сказал Кадыров (цитата по ВВС).

Глава Чечни отметил, что не оставит тех, кто оскорбляет честь, даже «если законы всех стран будут нарушены». «Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире», — сказал он.

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