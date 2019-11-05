Находящийся в Армении для участия в пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности депутат Госдумы Леонид Калашников прокомментировал вопрос продажи Россией оружия Азербайджану.

«В Армению поставлено такое вооружение, которое раньше не поставлялось никогда. Так что, думаю грех обижаться, тем более на Россию … Россия продает оружие не только Азербайджану, но и своим союзникам – Армении продает гораздо больше, и такое оружие, какое никогда не продают другие страны», — сказал Калашников в беседе с армянскими журналистами.

Он отметил, что вопрос поставки вооружения Азербайджану участниками Парламентской ассамблеи ОДКБ не обсуждался, и должен обсуждаться в секретариате и других органах военно-политического блока.

Леонид Калашников добавил, что это нормально, когда руководство Армении высказывает недовольство по поводу продажи оружия Азербайджану, которого, по его словам, также беспокоит продажа оружия Армении.

Minval.az