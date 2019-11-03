73-летнюю британку-любительницу чая похоронили в гробу, который был выполнен в форме коробки ее любимого напитка. Об том сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Женщина настолько любила чай фирмы Typhoo, что заявила о своем желании быть похороненной в гробу, напоминающем гигантскую коробку чайных пакетиков.

Родственники выполнили ее просьбу. «Это типично для нее, у нее было такое чувство юмора. Пила она по 30-40 чашек чая в день. Она просто обожала чай», — рассказала изданию ее дочь.

На похоронах гости наблюдали, как из катафалка достают красный гроб, выполненный в виде коробки чая с надписью «Typhoo. Великий британский чай с 1903 года».

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