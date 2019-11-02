История с тендером Минобороны Армении обрастает новыми подробностями.

Sputnik Армения стали известны некоторые возможные причины, по которым российская компания ORSIS не смогла участвовать в тендере на поставки приборов ночного видения.

Полученные сведения дают повод предположить, что под видом военной продукции компания пыталась продать оборудование, предусмотренное для … охоты. Узнав об этом, военное руководство Армении отклонило заявку компании. Затем было возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе, переданное в Следственный комитет республики. Причем в рамках дела обвинений никому пока не предъявлено.

Участие в тендере принимала российская компания «Промтехнология» (Оружейные системы — ORSIS), точнее, армянская «дочка» компании – ORSIS ARMS. Она предложила министерству обороны оптические приборы ночного видения Dedal-T2.380 Hunter LRF. Но при внимательном изучении технических характеристик этих приборов становится ясно, что они не соответствуют заданным параметрам и их использование в военных целях может быть чревато.

Ошибки и нарушения содержатся уже в самом техническом задании тендера. В частности один из пунктов требует наличия у прибора «внутренней фокусировки, прецизионно сохраняющей точку прицеливания (D-T2, -T4)». На самом деле внутреннюю фокусировку имеют различные приборы, однако в самом задании уже указано название продукции ORSIS — D-T2, -T4, что является грубым нарушением правил тендера.

Эти и другие обстоятельства привели к срыву тендера. Более того, по некоторой неподтвержденной информации, за ORSIS ARMS стоят высокопоставленные чиновники в Генштабе ВС Армении, которые и попытались в обход существующих правил «протолкнуть» компанию на армянский рынок вооружений.

В российской компании тендерную номенклатуру в силу её конфиденциальности не стали комментировать. Но кое-какие детали все же сообщили. В частности, в письменном ответе на запрос Sputnik Армения говорится, что с компанией Dedal-NV у ООО «Промтехнология» исторически сложились дружеские и партнёрские отношения. Продукция компании Dedal-NV присутствует в Армении не один год.

«В декабре 2018 года компания провела очередные испытания изделий для представителей соответствующих ведомств, в результате которых они зарекомендовали себя как надёжные и качественные образцы с техническими характеристиками, соответствующими лучшим мировым образцам», — говорится в комментарии.

Что же касается упомянутых приборов Dedal-T2.380 Hunter LRF, то в компании отметили, что они не являются приборами ночного видения, не предлагались в Армению и указанные цены совершенно не соответствуют действительности.

Отметим, однако, что в распоряжении Sputnik Армения оказалось техзадание тендера, где указано именно название Dedal-T2.380 Hunter LRF.

Кроме того, на приборе ночного видения установлен лазерный дальномер, дальность обнаружения которого составляет 600 метров, в то время как в техническом задании тендера указано «не менее 1600 метров». К тому же при использовании этого дальномера военнослужащие становятся легко обнаруживаемыми мишенями для противника. Дальномер работает по волне длительностью в 905 нанометров, что строго запрещено в боевых условиях.

Приборы Dedal-T2.380 Hunter LRF имеются в свободной продаже. Их стоимость в России составляет 330 тысяч рублей, из них 55 тысяч рублей составляют НДС. В итоге начальная цена получается в 275 000 рублей или 2035000 драмов по текущему курсу. Но компания предложила в ходе тендера цену в 3100000 драмов, что в переводе на рубли по нынешнему курсу составляет 418918 рублей.

Минобороны Армении в тендере заказало несколько сотен приборов, стоимость сделки составила бы 1,9 миллиарда драмов (около 4 миллионов долларов). Обычно при закупке крупной партии предусмотрены определенные скидки. Но скидок не только не было, но и представители компании хотели «накрутить» дополнительные миллионы драмов или 143 тысячи рублей на каждый прибор.

Minval.az