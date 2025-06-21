Российский публицист Юлия Латынина заявила, что Украина в её нынешнем виде представляет собой «чрезвычайный исторический вызов» для РФ. Об этом она сказала в эфире программы «Живой Гвоздь», обсуждая ирано-израильскую войну и затронув тему украинского конфликта.

«Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в её нынешнем виде, тот режим, который существует в Украине, та идеология — представляют собой действительно чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России», — заявила Латынина.

По её словам, нейтральная, многонациональная Украина, которая помнит свои российские и украинские корни, заслуживает поддержки. Однако, как она утверждает, «проект, который называется “Галичина от реки до моря”», сравним с лозунгом «Палестина от реки до моря» и, по её мнению, представляет стратегическую опасность для России.