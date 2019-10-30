Впервые после бархатной революции в Армению прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Шойгу заявил, что дислоцированная в Гюмри 102-я российская военная база боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять возникающим вызовам и угрозам. Он также назвал российскую базу в Армении гарантом стабильности на Кавказе.

По сообщению «Интерфакса», Шойгу продолжил: «Уровень взаимодействия наших военных ведомств позволяет нам оперативно решать текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения».

По сообщению пресс-службы премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что армяно-российское сотрудничество в сфере обороны способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, выразив удовлетворение процессом военного, военно-технического сотрудничества между двумя странами и добавив, что визит Шойгу будет способствовать его дальнейшему расширению.

Minval.az