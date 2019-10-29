Интернет-корпорация Yahoo Japan ввела налог на жирную пищу в столовой своей штаб-квартиры в Токио.

Руководство компании провело обследование сотрудников и выяснило, что почти половина из них имеет повышенный уровень холестерина.

Согласно сообщению издания The Japan Times, чтобы изменить этот показатель к лучшему, в столовой для работников ввели налог на вредную пищу. К примеру, жареная курица в остром соусе стала стоить на 100 иен больше, а рыба на пару с овощным супом, наоборот, подешевела на 150 иен.

В столовой отмечают, что после такого нововведения предпочтения сотрудников изменились в пользу полезной пищи. Ее продажи практически удвоились. Руководство компании уверено, что пропагандирование здорового питания положительно повлияет на сотрудников.

Minval.az