Фильм Тодда Филлипса «Джокер» подстрекает к «восстанию против реалий буржуазного общества», что вместе с празднованием Хеллоуина является покушением на российскую государственность. Об этом говорится в обращении миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ, сообщает News.ru.

В 2019 году в празднование «Хеллоуина» может вмешаться ещё один дополнительный и важный деструктивный фактор. Он связан с выходом на экраны российских кинотеатров американского художественного фильма «Джокер», — говорится в обращении, размещённом на сайте челябинской митрополии.

Как полагают священники, фигура «Джокера» в американской культуре «символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества», в связи с чем «на интернет-ресурсах специфической „оранжевой“ окраски стали появляться „рекомендации“ праздновать „Хеллоуин“ в костюмах „Джокера“».

О чьих конкретно «рекомендациях» идёт речь, в челябинской митрополии РПЦ не уточняют, добавляя, что они якобы исходят от неких «политтехнологов».

На наших глазах происходит синтез деструктивного религиозного действа с «оранжизмом» — протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости, на деле же стремящимся дестабилизировать, разрушить российскую государственность, деструктивно воздействовать на нашу духовную идентичность, — отмечается в пресс-релизе религиозной организации.

Minval.az