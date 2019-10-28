В 1989 году в тогда еще советский телеэфир вышел очередной латиноамерикански сериал — «Просто Мария», с мексиканской кинозвездой Викторией Руффо в главной роли. По ее сюжету, бедная и полуграмотная девушка-индианка приезжает в Мехико, становится там сначала портнихой-модисткой, затем становится известным модельером и владелицей процветающей швейной фабрики…В начале девяностых Виктория Руффо в образе «Просто Марии» снялась в рекламе приснопамятного АО МММ. А заодно совершила поездку по России. Где в одном из российских провинциальных городов у нее спросили: а не привезла ли сеньора коллекцию своих моделей? Организаторам поездки пришлось изрядно попотеть, чтобы объяснить публике: в город приехала актриса Виктория Руффо, а не ее киногероиня, и вообще путать кино с жизнью не стоило бы…

В победе на выборах Владимира Зеленского было что-то и от «стирания границы» между исполнителем главной роли в популярном сериале и его героем, и от того самого АО МММ: основатель крупнейшей на постсоветском пространстве финансовой «пирамиды» обещал своим акционерам «деньги из воздуха», а за Зеленского голосовали в основном в надежде, что вот придет «человек из народа», который в одночасье покончит с олигархами, снизит тарифы на коммунальные услуги, закончит войну на Донбассе…

Только вот на практике лучше не забывать известной мудрости: самые сложные проблемы в мире имеют легкое, простое и неверное решение. А популистские лозунги и цифры голосов еще не заменяют ни управленческого опыта, ни компетентной команды. Что и подтвердила в очередной раз поездка президента Зеленского на линию фронта — в Золотое, туда, где батальон «Азов» отказывается, согласно формуле Штайнмайера и плану разведения войск, покидать свои позиции.

Уже потом видеозапись разговора Зеленского с бойцами разошлась по сети. Со всеми «послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции», «я не поговорил с тобой. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему» и т.д. Договориться с «Азовом» не удалось. Зеленский по сути дела уехал ни с чем. Вдогонку лидер «Азова» Андрей Билецкий уже записал свое видеообращение, где обвинил президента в «открытом бытовом хамстве» по отношению к ветеранам. Олег Сенцов, украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный в российской тюрьме, написал в своем Фейсбуке: «Стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне».

Возможно, по закону жанра, здесь должны следовать параллели с Турцией, с экскурсом в историю о ее войне за независимость, непризнании тяжелого и унизительного Севрского договора, который по сути дела уничтожал турецкую государственность, и поиски символизма в том, что поездка Зеленского на передовую состоялась за несколько дней до национального праздника Турции — 29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил страну республикой. Или же, наоборот, рассуждения о «партии мира» и «партии войны».

Но намеренно оставим за скобками исторические параллели, тем более что дело это заведомо рискованное. Важно другое. Сегодня многие эксперты отмечают: «команда» Зеленского не подготовила своего шефа к разговору с бойцами «Азова», притом что этот разговор априори не мог напоминать тусовку с фанатами «Вечернего квартала» и сериала «Слуга народа». Разговор надо было заранее смоделировать, подготовиться, или вообще воздержаться от очередной «ходки в народ». И в результате по итогам своей поездки в Золотое Владимир Зеленский проиграл на таком поле, где президенту проигрывать не пристало априори. Под вопросом даже не успех формулы Штайнмайера или разведения войск — сомнения возникают в том, контролирует ли президент, он же верховный главнокомандующий, собственные вооруженные структуры. И это не тот вопрос, где Зеленский может позволить себе уехать ни с чем. Разговор бойцов с президентом не оставил сомнений: добровольно «Азов», и не только «Азов», своих позиций не покинет. А это означает, что безболезненного варианта у главы государства уже нет. Официальные власти Украины называют добровольческие батальоны «незаконными». Но если после таких заявлений не последует их немедленного разоружения и отвода, это еще раз подчеркнет, что ситуацию на линии фронта, и не только на линии фронта, Владимир Зеленский контролирует далеко не в той степени, как это положено президенту и верховному главнокомандующему. Проводить же силовую операцию против «Азова» — это слишком рискованно. Это уже шаг к гражданской войне, а от «народного президента» этого ждут меньше всего. Не факт, что силовые структуры в такой ситуации выполнят подобный приказ. И самое главное, разоружать «Азов» предстоит не на его киевской базе после того, как этот батальон открыто объявит о мятеже против власти, а на боевых позициях, там, где его бойцы — и это не метафора и не красивые слова — каждый день рискуют жизнью ради своей страны. И воевали в то время, когда Зеленский отпускал со сцены даже весьма остроумные и талантливые остроты. Каким бы неопытным ни был в политике сам Зеленский и члены его команды, набранной в основном из шоуменов и бывших КВН-щиков, он прекрасно понимает, что такого не может себе позволить. Вероятнее всего, президент постарается воздержаться от резких шагов, но это будет означать планомерное подтачивание его власти. Поражения на таком поле не проходят бесследно.

Здесь, конечно, можно сделать экскурс уже в историю Азербайджана. И вспомнить, как осенью 1993 года общенациональный лидер Гейдар Алиев не на словах, а на деле вводил в армии единоначалие, как «переформатировались» добровольческие батальоны, а их место занимала уже четко структурированная армия. А соглашение о перемирии было заключено уже потом, после освобождения Горадиза, и еще без «стратегических» уступок со стороны Азербайджана вообще и каких бы то ни было гарантий по части будущего статуса Карабаха и выборов в этом самом Карабахе в частности. Но опять воздержимся от исторических экскурсов и параллелей. Самое главное, дело не только в формуле Штайнмайера и тем более не в судьбе батальона «Азов». Поездка Владимира Зеленского на линию фронта — первый симптом, если угодно, «разбалансировки» всей управленческой государственной машины в Украине. Где на командных высотах оказались люди, не имеющие ни политического, ни управленческого опыта. Они, конечно, действуют из самых лучших побуждений, и получили безусловный народный мандат, но пока результаты первых месяцев правления Зеленского очень трудно назвать позитивными и обнадеживающими. И это еще один повод задуматься об истинной цене популизма — того самого, противоядия против которого демократия имеет далеко не всегда.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az