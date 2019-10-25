Соединенные Штаты ведут санкции против Турции в случае, если вооруженные силы этой страны откроют огонь по отрядам курдов, покидающих зону безопасности на севере Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы. Нет необходимости повторять, что широкомасштабные санкции будут введены в случае нарушений», — написал он.

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