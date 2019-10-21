Ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что он в течение недели находился в прямом эфире более 25 часов.

Всего за неделю Соловьев провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Рекорд зафиксировали 24 марта этого года.

В разговоре с ТАСС телеведущий рассказал, что рекорд удалось установить во время эфиров передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1».

По словам Соловьева, чтобы зафиксировать рекорд, сотрудники ВГТРК копировали каждую передачу и документы, подтверждающие выходы в эфир, а затем «все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги».

Предыдущий рекорд поставил японский телеведущий Монта Мино. В марте 2018 года он за неделю провел в эфире 21 час и 42 минуты.

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