Протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике российских мужчин, главным увлечением которых является просмотр футбола, передает «Интерфакс».

Поводом для подобного заявления стало обращение россиянки, которая пожаловалась, что ее муж после многолетнего пьянства решил покончить с собой. Смирнов порассуждал, как можно допиться до «такой черной тоски, когда душа уже в аду», после чего заговорил о футболе.

«Всю жизнь — «Зенит», «Спартак»… А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака», — сказал он.

Протоиерей призвал мужчин пройтись по улице, посмотреть на храмы, и почитать книги.

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