Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Сообщение с ошибкой было опубликовано в Twitter американского лидера.

«Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается очень хорошо. Случаются небольшие стычки, которые быстро заканчиваются. Новые районы заселяются курдами», — говорится в тексте.

Пользователи Twitter поспешили поправить президента и напомнили ему, что эсперанто — это международный язык, искусственно созданный варшавским окулистом Лазарем Заменгофом в 1887 году.

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