Невероятный гол был забит в матче Северной Премьер-лиги Англии (седьмой по силе дивизион) между «Юнайтед оф Манчестер» и «Басфорд Юнайтед» (1:3), пишет «Униан».

На 62-й минуте игрок хозяев выбил мяч в центр поля, где полузащитник «Басфорд Юнайтед» Стефан Галински сумел опередить соперника и сразу пробил головой по воротам.

Гола бы не случилось, если бы не вратарь «Юнайтед оф Манчестер», который выбежал из ворот, но не просчитал расстояние. В итоге мяч перепрыгнул через голкипера и оказался в сетке.

Видео было опубликовано в аккаунте «Басфорд Юнайтед» в Twitter.

«Для всех, кто хотел доказательств, что это действительно случилось», — говорится в подписи к видео.

Minval.az