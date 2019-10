Невероятный гол был забит в матче Северной Премьер-лиги Англии (седьмой по силе дивизион) между «Юнайтед оф Манчестер» и «Басфорд Юнайтед» (1:3), пишет «Униан».

На 62-й минуте игрок хозяев выбил мяч в центр поля, где полузащитник «Басфорд Юнайтед» Стефан Галински сумел опередить соперника и сразу пробил головой по воротам.

Гола бы не случилось, если бы не вратарь «Юнайтед оф Манчестер», который выбежал из ворот, но не просчитал расстояние. В итоге мяч перепрыгнул через голкипера и оказался в сетке.

Видео было опубликовано в аккаунте «Басфорд Юнайтед» в Twitter.

«Для всех, кто хотел доказательств, что это действительно случилось», — говорится в подписи к видео.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski’s headed goal from inside his own half.

Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47

— Basford United FC (@Basfordutdfc) 16 октября 2019 г.