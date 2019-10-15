Американский телеканал ABC выдал рекламный ролик компании-производителя оружия за видео, снятое в зоне проведения операции «Источник мира» в Сирии, пишет «Анадолу».

Телеканал впоследствии принес извинения зрителям, признав, что видео с применением одного из современных видов оружия было снято в 2017 году.

Представитель ABC сообщил в интервью новостному сайту Gizmodo, что ролик был снят с эфира сразу после того, как «появились сомнения в том, что он снят в Сирии».

«Это ошибка, которую мы признаем», — сказал представитель телеканала.

Ранее телеканал ABC в сюжете, посвященном событиям в Сирии, выдал демонстрацию одного из видов оружия за действия турецкой армии в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Видео сопровождалось подводкой: «Разрушения в Сирии».

«Турецкая армия бомбит мирных курдов в одном из приграничных селений. Из Сирии сообщают о страшных преступлениях против курдов, сражающихся на стороне Америки против ИГИЛ», — говорилось в комментарии к ролику.

Minval.az