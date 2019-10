Футболист Криштиану Роналду забил свой 700-й гол. Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии забил в матче отбора Евро-2020 Украине (1:2), сообщает агентство «Росбалт».

Роналду стал шестым игроком в истории, кому покорилась эта планка. Таким же количеством голом могут похвастаться бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш. Напомним, что Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча».

7⃣0⃣0⃣

🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now scored 700 goals for club & country 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/ATnuokdZ6H

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 14 октября 2019 г.