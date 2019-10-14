Что ни день, то новые странности из лагеря так называемой «оппозиции». Не так давно граждане страны стали свидетелями ужасающего факта физического насилия, о котором заявила дочь бывшего зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы. Но не успели, как говорится, мы все очухаться, как на волнах СМИ всплыл новый «двигатель демократического прогресса» — одиозный председатель партии демократов Сардар Джалалоглу, заявление которого доводят буквально до икоты.

И чего только за эти годы мы, сотрудники СМИ, не услышали от этого странного (и вряд ли нормального) человека – книгу маразмов написать можно! А если сей товарищ будет на своем посту «лидерствовать» еще несколько лет, то и многотомник его «цитат» можно будет спокойно издавать. И ведь бестселлером будет, тысячами экземпляров спокойно тираж разлетится! Ну а как же ему не разлететься, если С. Джалалоглу автор таких перлов, как «в Раю у женщин не будет половых органов», или «каждый третий мужчина в Азербайджане — гей», или «азербайджанские эпические герои — армяне». И, наконец, последнее (явно из области фантастики) «Иногда очень хочется поработать».

Но начнем по порядку: в 2013-м году С. Джалалоглу заявил о том, что среди азербайджанских министров и других высокопоставленных чиновников есть достаточное количество представителей сексуальных меньшинств. Но его выброс в СМИ так и остался без должного внимания, так как имен С. Джалалоглу – естественно! — упоминать не стал, а просто сблудословил для самопиара. На том дело и забылось.

Кстати, о желании самовыражения: в какие только сферы не совался С. Джалалоглу, даже у гениального Энштейна «ошибки» нашел, которые, кстати, собирался лично доказать и получить за это Нобелевскую премию! Приблизительно в то же самое время С. Джалалогу заявил журналистам о том, что он, наконец-то, смог понять, как именно материя и мысль трансформируются друг в друга. А по-нашему, так, кажется, и не понял, благо если рассматривать самого С. Джалалоглу в качестве материи, то материя эта настолько не совместима с понятием мысль, что это поймет каждый, кто имел счастье прочесть (или услышать) перлы вышеуказанного «ученого мужа», который, кстати, также заявил о том, что – цитируем – «ученые не могут объяснить причины, по которым люди начали разговаривать». Правда создается впечатление, что в качестве подопытного экспоната «ученый муж» рассматривал самого себя? Действительно, по какой причине С. Джалалоглу стал разговаривать, да еще и на такие темы, в которых он вообще ничего не смыслит?

Ну, да Бог с ним: чем бы лидер Демократической партии не тешился, лишь бы народ не оскорблял.

Да не тут-то было! Видимо, так и не найдя ответа на вопрос – почему же все–таки начали разговаривать –Джалалоглу снова наговорил в интервью изданию «Радио Азадлыг», но на этот раз его «философия» задела всерьез.

— Свобода для вас – это работа в массажных салонах? И почему вы не служите в армии? А ведь должны служить, раз уж вы хотите свободы, равной свободе мужчин. Подчиняйтесь мужу!» — обратился С. Джалалоглу к азербайджанским женщинам.

Мы, конечно же, понимаем, что С. Джалалоглу подкован знанием происходящего в столичных массажных салонах намного больше, чем в теории относительности (уж кто бы сомневался!).

А вот обвинять женщин в том, что они должны служить во имя этой свободы – это уже конкретный перегиб. Почему, спрашивается, С. Джалалоглу не задает аналогичный вопрос своим сыновьям? Троих сыновей вырастил, а тем не менее никто из них свой гражданский патриотический долг стране так и не оплатил. Так, по крайней мере, писали СМИ. Кстати, двое из успешно откосивших от службы в армии сыновей проживают не в родном Азербайджане, на просторах которого папаша гремит «патриотическими» речами, а в благополучных странах дальнего зарубежья (Англия и Норвегия).

Явно демократу неизвестно о том, что в Вооруженных силах Азербайджана в званиях офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых служат около одной тысячи женщин, задействованных в сферах образования, делопроизводства, оказания медицинской помощи, развития международного сотрудничества. Они служат в тылу, войсках связи, разведке и других родах войск. Ряду женщин-военнослужащих в Азербайджане присвоены такие высокие офицерские звания, как майор, полковник-лейтенант. Мужественные дочери нашей страны – честь и хвала им — поступают на службу в Вооруженные силы Азербайджана на добровольной основе, и их служба регулируется положением «О военной службе».

Дальше – больше: Джалалоглу, видимо, понимая, что «дал маху» и сказанного не сотрешь, продолжает развивать свою «мысль» (несовместимую с его материей), дескать, не служите вы, женщины, потому что наши национальные ценности вам этого не позволяют. А потому извольте заткнуться: вышли замуж? Подчиняйтесь мужу, и ни о какой свободе даже не мечтайте: «Кябин – это тоже правовой документ, и подчиняться ему следует так же, как и законам Конституции страны».

Ох как сказанул! Тогда как же с женщинами, которые служат в рядах азербайджанской армии? Получается, что национальные ценности им неведомы? Или как? Или забыл этот одиозный «демократ» о том, что доблестные дочери Азербайджана наравне с мужчинами сражались в Карабахе. Чтобы знать об их героических подвигах стоило просто загуглиться или прочесть книгу «Карабахская война: сражались и женщины» Земфиры ханум Магеррамли.

Кстати, нам неизвестно, служил ли сам Джалалоглу в армии, во всяком случае, история об этом отрезке времени умалчивает, но вот только женщин наших он пнул зря. Очень зря.

Да, конечно же, в любой стране есть женщины с пониженной социальной ответственностью, даже в самых «недемократических» странах. Но наш «демократ» — по принципу морально и умственно убогого «лидера» — как всегда обобщил, прочесав всех представительниц прекрасного пола нашей страны одной поганой гребенкой.

Кроме того, само выражение «демократа» о том, что женщина, вышедшая замуж, должна подчиняться мужу – уже абсурдно, так как очень часто отчеты правозащитных организаций говорят о том, что женщины страдают больше всего от домашнего насилия. Согласно официальным данным отдела Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел, в Азербайджане только за 2018 год из-за этой «чумы» 135 женщин были доведены до суицида, в результате которого 112 женщин погибли (11 из них были несовершеннолетними).

Почему-то С. Джалалоглу ни разу не заявил о том, что ранние браки – бич нашего общества, и, согласно Конституции, они не правомерны и преступны. Зато рьяно вещает о кябине – как о правовом документе, равном Конституции!

Для того, чтобы блестяще закончить данную заметку, мы снова вернемся к «научным трудам» С. Джалалоглу, претендующего на роль создателя Кондициологии (науки об абсолютности). Вот тут мы не можем не согласиться, благо С. Джалалоглу – 0, возведенный в степень абсолюта. Причем, во всех смыслах этого понятия: и как «демократ», и как гражданин, и как «патриот». Зато он заявил о том, что собирается доказать существование души и возможность перехода из одного мира в другой, о чем планировал известить Папу Римского и Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Интересно, в «Спортлото» не забудет написать?

Яна Мадатова

Minval.az