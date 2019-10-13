В американском штате Флорида двое мужчин были арестованы после того, как поймали детеныша аллигатора и пытались угостить его пивом. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Newsweek.

Отмечается, что инцидент произошел на этой неделе в городке Палм-Сити, расположенном в устье реки Сент-Луси. Двое мужчин – 27-летний Тимоти Кепке и 22-летний Ноа Осборн – увидели маленького крокодила на обочине дороге и поймали его голыми руками.

Затем один из них начал провоцировать рептилию, размахивая рукой, а когда аллигатор разинул пасть, попытался залить туда пиво. Весь инцидент был снят на видео.

Крокодилу стал вести себя еще более агрессивно, после чего мужчины, по их словам, отпустили животное. Чего именно они пытались добиться своими действиями, объяснить стражам порядка они так и не смогли. При этом заверили, что сами они не были сильно пьяны и выпили «лишь пару бутылок».

Хотя в результате происшествия никто не пострадал, мужчины были арестованы и в тот же день выпущены под залог в $5 тыс. и $2,5 тыс. соответственно. Дело в том, что попытки поймать аллигатора во Флориде караются законом.

«Никто не имеет права умышленно убивать, наносить увечья, завладевать или иным образом ловить аллигатора или другого представителя отряда крокодилов», – гласит местный закон.

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