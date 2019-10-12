Совет Лиги арабских государств сегодня проведет экстренное заседание. На срочной встрече планируют обсудить операцию турецкой армии в Сирии, которая началась на этой неделе. Заявление Лиги цитирует РИА Новости.

Заседание с участием глав МИД стран Лиги арабских государств созывается по инициативе Египта. Организация оценивает военную операцию Турции в Сирии как агрессию и «неприемлемое посягательство на суверенитет арабского государства». По мнению ЛАГ, вторгнувшись в соседнюю страну, Анкара нарушила международное право и воспользовалась сложной ситуацией в Сирии.

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