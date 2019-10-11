Посетитель столичного супермаркета издевался над темнокожим иностранцем, заставляя его съесть банан. Инцидент произошел в магазине АТБ. Соответствующее видео 10 октября опубликовал на своей странице в Facebook киевлянин Владимир Сивоконь.

«Украина, наши дни, супермаркет АТБ. Слов нет, реально стыдно жить с такими недолюдьми в одной стране!» — подписал он ролик, передает онлайн-издание «Korrespondent.net».

На опубликованном видео видно, как неизвестный мужчина бьет африканца и силой заставляет съесть банан. За иностранца заступились очевидцы происшествия и потребовали прекратить издевательства.

Minval.az