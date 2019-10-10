В Америке выпустили партию кроссовок под названием «Обувь Иисуса» со святой водой. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Лимитированная партия обуви Jesus Shoes вышла тиражом всего 20 пар. Каждая из них стояла 3 тысячи долларов, но всю обувь продали за считанные минуты.

Внешне кроссовки похожи на Nike Air Max 97s, которые были взяты за основу. Вместо воздушной подушки у них есть прослойка, наполненная святой водой из реки Иордан.

Кроме того, на боковой части обуви обозначены глава и стих из Евангелия от Матфея, в которых описывается, как Иисус Христос ходил по воде. Шнурки на кроссовках продеты в виде креста, а стельки ярко-красного цвета.



Minval.az