Instagram-блогерша из Румынии Андреа Василе заработала миллиона благодаря большим ягодицам. Об этом сообщает New York Post.

Ранее девушка из Бухареста работала веб-дизайнером. Затем она сделала себе операцию по увеличению ягодиц, чего не скрывает, и начала на этом зарабатывать.

Накануне Василе раскрыла цену одного рекламного поста на своей странице в Instagram. Она получает от 750 до 7,5 тысячи долларов в основном за платные посты от компаний.

В сумме за год блогерша получает 2,2 миллиона долларов. При этом ее аккаунт уже около двух лет является закрытым, и на него подписаны более трех миллионов юзеров. Также они могут получать новые фото и видео блогерши, заплатив семь долларов в месяц.

Девушка считает, что стала популярной из-за своей честности о пластической хирургии. Также Василе говорит, что получает негативные сообщения от пользователей. Как-то ей написали, что «она сгорит в аду, и в этот момент она будет пахнуть как пластик».



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