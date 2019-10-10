Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг высказался по поводу операции турецкой армии на северо-востоке Сирии.

«Армения осуждает это вторжение. Мы обеспокоены ситуацией, так как, по нашей оценке, эта операция еще больше углубит гуманитарный кризис в Сирии. Мы призываем международное сообщество предпринять эффективные меры, чтобы прекратить эти незаконные действия и обеспечить безопасность проживающих вдоль границы Турции сирийских граждан, в том числе национальных меньшинств», — важно сказал премьер страны–агрессора.

Пашинян также отметил, что Армения «продолжит гуманитарную миссию в Сирии». Он также добавил, что после заседания правительства состоится закрытое совещание кабинета министров с целью обмена мнениями по ситуации в Сирии.

Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев. Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.

Minval.az