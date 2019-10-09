Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает украинский интернет-портал 112.ua.

Отмечается, что Кличко могут обвинить в злоупотреблении и хищении госсредств при реконструкции Шулявского моста.

Уточняется, что в НАБУ заявление с обвинениями в адрес мэра Киева поступило 18 сентября. В бюро рассказали, что в отношении представителей КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» детективами проводится расследование по факту злоупотребления служебными полномочиями.

Minval.az