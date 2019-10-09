Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Сергея Глазьева. Указ, датированный 7 октября, опубликован два дня спустя.
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Сергея Глазьева. Указ, датированный 7 октября, опубликован два дня спустя.
Дата: 2019/10/09 19:17
Раздел: Бывший СССР
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