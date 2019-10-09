Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к председателю Управления мусульман Кавказа шейхульисламу Аллахшукюру Пашазаде, премьеру Георгию Гахария, министру иностранных дел Давиду Залкалиани и министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури в связи с монастырским комплексом Кешикчидаг (Давид-Гареджи).

В письме грузинского патриарха говорится, что «по соглашению между Грузией и Азербайджаном, граница по этому участку проходит по границе, проведенной в 1936 и 1938 годах и что монастыри Удабно и Чичхитури зафиксированы на территории Грузии по карте, опубликованной НКВД в тот период, в отличие от монастыря Бертубани, который является неотъемлемой частью Гареджи, но попадает на сторону Азербайджана».

«Поэтому нам совершенно непонятны действия азербайджанской стороны, которыми с 2019 года нас фактически лишили монастырей Удабно и Чичхитури и тут полностью ограничили посещение паломников и туристов, а также священнослужителей. Получается, что реальность долгого времени в этом году безо всякой логики изменилась, с чем, мы не смиримся.

Мы думаем, что дружественный Грузии азербайджанский народ и власти их государства правильно оценят сложившуюся ситуацию, примут справедливое решение и добрососедским и дружественным отношениям между нашими народами не будет альтернативы», — говорится в обращении Ильи Второго.

Напомним, замминистра иностранных дел Азербайджана, спецпредставитель президента страны по вопросам границы и Каспия Халаф Халафов заявил летом, что «участок, охватывающий пещерный комплекс Кешикчидаг, по всем существующим правовым документам и фактическому состоянию использования относится к Азербайджану.

«Это также отражено в топографических дежурных картах, утвержденных Bерховным Советом Грузинской ССР еще в 1963 году, и до распада СССР принималось обеими сторонами как административная граница. Поэтому с правовой точки зрения о каких-либо спорах или притязаниях, связанных с участком, не может быть и речи. B то же время этот участок, как и другие несогласованные участки, должен быть согласован в рамках делимитации, что должно быть закреплено в договоре о государственной границе, который будет подписан между двумя государствами», – отмечал Халафов.

Minval.az